Певица Луна представит новый альбом в Москве

Украинская певица Луна представит в Москве свой новый альбом «Транс». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление артистки состоится 18 октября на площадке Adrenaline Stadium. В рамках большого концерта она исполнит не только песни с новой пластинки, но и лучшие хиты с предыдущих альбомов. Билеты можно приобрести на сайте.

Четвертый студийный альбом Луны вышел 4 октября — через год после выхода ее релиза «Заколдованные сны». В «Транс» вошло десять треков, в том числе песня «Дельфины». Клип на эту композицию был опубликован на YouTube в конце июля и набрал более полутора миллионов просмотров.

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