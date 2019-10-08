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Власти Подмосковья рассказали о достоинствах «Школьного портала»

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«Школьный портал» Подмосковья позволяет сэкономить педагогам минимум 20 часов за четверть, сообщила министра образования региона Ольга Забралова со ссылкой на исследования Международного центра финансово-экономического развития. Ее слова приводятся на сайте областного правительства.

«Например, подготовка выписок с оценками для родителей раньше занимала до шести часов, а "Школьный портал" позволяет делать это меньше чем за два часа», — рассказала Забралова.

По ее словам, система также позволяет проходить некоторые уроки или сдавать тексты дистанционно. Об оценках школьники и их родители узнают в режиме реального времени, добавил она. Современные технологии значительно упрощают образовательный процесс, заключила министр.

«Школьный портал» — это единая точка доступа к образовательному пространству Московской области, запущена в 2015 году.

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