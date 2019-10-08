Прибывший в Москву пустой радиоактивный поезд показали на видео

Видео: t.me/bazabazon

В прибывшем в Москву из Берлина радиоактивном поезде не было пассажиров. Видео опубликовало издание Baza.

Отмечается, что на границе Польши и Белоруссии в одном из вагонов состава зафиксировали превышение излучения. Раньше в этом вагоне перевозили онкобольных на лечение в Германию.

Несмотря на то что датчики показывали 3 микрозиверта на полу и 7 возле биотуалета, поезд пустили в Россию. Состав отогнали на второй путь и пустили к зараженному вагону специалистов МЧС и РЖД. На опубликованных кадрах сотрудники экстренных служб работают без масок и специальных костюмов.

Ранее сообщалось, что следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

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