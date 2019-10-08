Найдена причина появления радиации в прибывшем в Москву поезде

Специалисты установили пассажира, который мог оставить следы радиации в поезде, прибывшем из Берлина в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах по обращению с радиоактивными отходами.

Собеседник агентства рассказал, что пассажир страдал онкологическим заболеванием. Он предупредил работников поезда, что может оставить в купе и туалете радиоактивные следы. По словам источника, вагон был обработан в Берлине перед обратным рейсом, однако внутренние помещения были очищены не полностью.

В свою очередь, в управлении МЧС России по Москве сообщили, что специалисты замерили уровень радиации в вагоне и не обнаружили угрозы здоровью пассажиров.

Ранее было опубликовано видео радиоактивного поезда. Судя по кадрам, в поезде не было людей. Превышение радиационного фона в одном из вагонов зафиксировали на границе Польши и Белоруссии, однако состав все равно пропустили в Россию.

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