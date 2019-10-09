Журналист Кашин нарек Соловьева «психопатом в чистом виде»

Журналист Олег Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» назвал телеведущего Владимира Соловьева «психопатом в чистом виде». Запись и расшифровка опубликованы на сайте станции.

«Всем Лондоном поздравляю вас сегодня с прекрасным интервью Соловьева. Это у вас большой успех. Вы дали раскрыться психопату в чистом виде», — отметил он.

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На замечание ведущего о недопустимости оскорблений журналист назвал это не оскорблением, а диагнозом. Кашин добавил, что не смотрит передачи Соловьева по телевидению, «потому что голова своя дороже». «Он комическая фигура, на самом деле, чего уж там. И обижаться глупо, естественно», — заключил он.

8 октября Соловьев рассказал, что регулярно кричит в своих эфирах не из-за эмоционального состояния, а чтобы держать внимание слушателей. Он пояснил, что таким образом «все время поддергивает» свою аудиторию.

Соловьев и Кашин регулярно заочно спорят в эфирах и соцсетях. В июле Соловьев назвал Кашина «дураком» и осудил ведущих программы «60 минут» за приглашение журналиста в ток-шоу на федеральный телеканал. По его мнению, «вытаскивать этого подлеца из лондонского небытия» — большая ошибка.

При этом в вышедшем 8 октября интервью kp.ru Соловьев заявил, что не знает, кто такой Кашин. По словам ведущего, живущий в Лондоне журналист ему «вообще не интересен» в настоящее время, а ранее был интересен только «скоростью деградации».

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