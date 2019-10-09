Российскую землю поставят на учет

В России может быть создан фонд земель сельскохозяйственного назначения. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, в него могут войти земли, находящиеся в федеральной, региональной и муниципальной собственности, а также бесхозные земли и участки, изъятые у частных собственников и не используемые по назначению.

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Источники издания в правительстве рассказали, что создание фонда может помочь эффективнее вовлекать земли сельскохозяйственного назначения в оборот. Это в свою очередь приведет к повышению продовольственной безопасности и наращиванию экспорта. Также предполагается, что участки, включенные в фонд, смогут сдаваться в аренду.

При этом пока между участниками процесса существует много противоречий. В настоящее время в государственной собственности разных уровней находится 255,5 миллиона гектаров земли из общих 382,2 миллиона гектаров, зарегистрированных в Росреестре.

В последнее время власти разработали сразу несколько норм, упрощающих изъятие бесхозных земель и земель, не использующихся по назначению, в государственную собственность. Другие возможные поводы для изъятия — несоблюдение нормы плодородия или пожарной безопасности.

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