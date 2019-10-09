Многодетный отец преподал сыну жестокий урок и прослыл никудышным родителем

Пользователь Reddit рассказал, как разорвал поделку сына, чтобы преподать ему урок, и попросил оценить, насколько правильным был его поступок. Тред стал вирусным и собрал более тысячи возмущенных комментариев.

В понедельник, 7 октября, мужчина анонимно написал, что его шестилетняя дочь подарила восьмилетнему брату свой рисунок. Ребенок разорвал его со словами: «Для меня это ничего не значит». «Прямо перед ее лицом, — вспоминает автор. — Я не сдержал слез». Тогда отец схватил поделку сына, которую тот подарил ему накануне, и уничтожил ее. Он добавил, что вещь ничего для него не значит.

Ребенок расплакался и пожаловался матери. Женщина объяснила супругу, что он не должен был скатываться до уровня детей. В свою очередь отец настаивал, что подобный урок был необходим. По его мнению, теперь мальчик знает, что его грубое поведение может ранить окружающих, и больше не будет обижать сестру.

Пользователь обратился к комментаторам за советом. Юзеры поддержали позицию его жены. Многие подчеркнули, что грубость со стороны сестер и братьев воспринимается менее болезненно, чем от родителей. «Взрослые все-таки должны вести себя умнее, нежели их восьмилетние дети», — осудили одни. «Можно найти другие способы воспитывать сына, не разрушая его поделки», — заключили другие. «Какой из тебя отец? Какой пример ты подаешь своим детям?» — возмущались третьи.

Позже мужчина обновил свою публикацию. Он дописал, что у него пятеро детей, при этом только один сын. «Мой восьмилетний сын постоянно обижает свою сестру, — признался он. — Я никогда подобного не делал раньше, чего не скажешь о нем. Я подумал, что неплохо было бы "поговорить с ним на его языке". Но я признаю, что допустил ошибку. Спасибо вам за критику».

В январе сообщалось, что в Кентукки задержали пьяную женщину, которая катала сына на машине со скоростью 240 километров в час. Мать объяснила полицейским, что таким образом хотела преподать ребенку урок.

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