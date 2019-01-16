Пьяная женщина разогналась до 240 километров в час в качестве урока сыну

В Кентукки задержали пьяную женщину, которая катала сына на машине со скоростью 240 километров в час. Об этом сообщает Associated Press.

48-летняя Сунита Джайрам (Sunita Jairam) не скрывала, что употребляла алкоголь. Она объяснила полицейским, что таким образом хотела преподать ребенку урок. Тот рассказал, что пытался выпрыгнуть из мчащегося автомобиля, но дверь оказалась заблокирована.

Содержание алкоголя в крови женщины в два раза превышала допустимую норму. Джайрам обвиняют в вождении автомобиля в состоянии опьянения и создании угрозы жизни и благополучию несовершеннолетнего.

В 2018 году сообщалось, что житель американского штата Флорида позвонил в службу спасения из автомобиля с заевшей педалью газа и попросил остановить себя. Прежде чем полицейским удалось это сделать, он проехал по шоссе 70 километров.

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