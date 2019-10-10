Профессор назвал студенток проститутками за откровенную одежду и разозлил коллег

Профессор из Оксфорда обругал студенток за откровенную одежду, посоветовал учащимся «с животом» отказаться от облегающих платьев и вызвал возмущение коллег. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший лектор по статистике, доктор Пит Моррис (Peet Morris), написал серию оскорбительных для молодых девушек постов в Twitter. В частности, он заявил, что на официальных мероприятиях студентки появляются «в костюмах проституток», а обтягивающие платья на крупных девушках — недопустимы. «Да, я стар», — оправдался в одном из таких твитов академик, которому, по информации в его аккаунте, 45 лет.

Помимо этого, Моррис поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, когда тот обозвал мусульманских женщин почтовыми ящиками. «Борис абсолютно прав», — прокомментировал преподаватель в соцсети слова главы страны.

Еще один профессор, доктор Бен Бриттон (Ben Britton), раскритиковал высказывания Морриса. «"Я стар" — не оправдание. Или приведи рациональные аргументы в защиту своей позиции, или прислушивайся к мнению окружающих», — порекомендовал он.

Бриттона поддержала его коллега, доктор Дж. Бернадетт Мур (J. Bernadette Moore). «Да, "проститутка" — это типичное осуждение, с которым сталкиваются женщины», — негодовала Мур.

Студенты, в свою очередь, также сочли посты Морриса сексистскими и необоснованными. В итоге профессор удалил все оскорбительные заявления из соцсети.

В январе исследователи Университета Суррея определили, как одежда молодой женщины влияет на начало ее карьеры. В эксперименте приняли участие 24 студентки, которых попросили выбрать один из двух вариантов наряда на выпускной: скромный деловой костюм или короткое откровенное платье. Фотографии всех девушек показали 500 независимым респондентам. По мнению большинства, интеллектуальные способности у сдержанно одетых выпускниц были намного выше, чем у девушек в мини-юбках.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!