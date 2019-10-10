Раскрыта загадка опаснейших объектов во Вселенной

Международная группа астрофизиков из Германии и Великобритании раскрыла вероятный механизм происхождения магнетаров — нейтронных звезд с экстремально сильным магнитным полем. Взрывы на подобных нейтронных звездах порождают потоки излучения, которые могут достичь Земли, вызвать сбои в работе космических аппаратов, а также воздействовать на ионосферу. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Результаты компьютерного моделирования показали, что магнетары могут возникать в результате слияния двух массивных звезд, при котором возникают мощные магнитные поля. При этом итоговая звезда должна вспыхнуть как сверхновая, что и приводит к появлению экзотического объекта.

У массивных звезд отсутствует приповерхностная зона конвекции, которая имеется у Солнца и порождает внешние магнитные поля. Однако у 10 процентов таких звезд крупномасштабное магнитное поле все же наблюдается, хотя исчерпывающего объяснения этому явлению пока не существует. Одной из них является Тау Скорпиона (τ Sco), бело-голубой гигант, чья масса составляет 15 масс Солнца. Она расположена в 500 световых годах от Земли и обладает активной магнитосферой, которую удалось картировать.

Ученые использовали суперкомпьютеры в Гейдельбергском институте теоретических исследований, чтобы объяснить загадочные свойства τ Sco. Оказалось, что звезда относится к так называемым голубым отставшим звездам (англ. blue stragglers). Считается, что эти звезды подвергались аномальной звездной эволюции, поскольку они горячее и ярче, чем звезды того же возраста. Вероятной причиной их появления считается слияние двух звезд. Это же явление могло породить необычное магнитное поле.

Исследователи пришли к выводу, что после того, как τ Sco превратится в сверхновую, возникнет магнетар. Этот экзотический объект будет обладать магнитным полем, который в сто миллионов раз сильнее самых мощных магнитных полей, создаваемых людьми.

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