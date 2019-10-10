Путин прокомментировал требования WADA к России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

«Наша страна и спортсмены в первую очередь заинтересованы, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом», — сказал он.

Путин подчеркнул, что российская сторона всегда открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке.

Материалы по теме Русская моча против стукача Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России

В сентябре появилась информация о возможном отстранении России от Олимпиады в Токио из-за подделки предоставленных WADA данных московской лаборатории. На разрешение ситуации РФ отводилось три недели.

Передача данных была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре прошлого года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!