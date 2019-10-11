Путин предложил СНГ двигаться к общей валюте

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета глав стран СНГ в Ашхабаде предложил двигаться к созданию общего финансового рынка, передает РИА Новости.

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По словам российского лидера, это поможет справиться с проблемами, с которыми сталкивается весь мир, торговыми войнами и различными ограничениями на движение товаров.

Перед этим, уверен Путин, следует развивать сотрудничество в валютной сфере и согласовывать валютную политику. Путин подчеркнул, что такие процессы пойдут на пользу общей конкурентоспособности стран СНГ.

Общий финансовый рынок подразумевает гармонизацию законодательства стран, создание единого финансового регулятора и, на завершающем этапе, введение общей валюты.

Россия с начала 2010-х годов предлагает двигаться к единой валюте в рамках ЕАЭС. Такое предложение обозначено в декларации саммита союза в 2011 году, хотя и указывалось, что Казахстан против. В 2014 году появилось название для такой валюты — «алтын», но в 2015-м Евразийская экономическая комиссия отвергла эту инициативу. В настоящее время Москва пытается перейти на создание общей валюты с Белоруссией в рамках Союзного государства.

В июле этого года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при углублении экономической интеграции России и Белоруссии не стоит переходить на единую валюту по примеру еврозоны.

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