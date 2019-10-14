Умерла дизайнер София Кокосалаки

Греческий дизайнер София Кокосалаки скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Причина ее смерти не сообщается.

София Кокосалаки родилась в 1972 году в Афинах. В 1998 году она окончила Колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. Год спустя Кокосалаки создала собственный бренд и приняла участие в лондонской Неделе моды. В 2004 году ей поручили дизайн костюмов для церемоний открытия и закрытия летней Олимпиады в Афинах, а в 2006 году позвали креативным директором Vionnet.

Кокосалаки также шила свадебные платья. Свою первую свадебную коллекцию она выпустила в 2012 году. Она часто использовала драпировки и обращалась к элементам традиционной греческой одежды. Наряды Кокосалаки среди прочих носили актрисы Кирстен Данст, Хлоя Севиньи и Дженнифер Коннелли.

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