Цветы для убитой в Саратове девочки пришлось перевозить грузовиком

РЕН ТВ

Жители Саратова принесли столько цветов для убитой девятилетней школьницы, что для их перевозки пришлось использовать грузовик. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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13 октября простились с Лизой, которую задушил неоднократно судимый 35-летний Михаил Туватин. На похороны собрались все ее соседи. В храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла могли попасть около 100 человек, из-за этого на улице образовалась очередь желающих проститься.

Утром 9 октября девятилетняя Лиза пропала по дороге в школу. Позднее задержанный убийца признался, что спрятал тело в гараже. Жители Саратова требовали выдать им убийцу для самосуда. Туватин арестован на два месяца.

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