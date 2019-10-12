Описана жизнь убийцы девочки в Саратове после прошлых преступлений

Соседи Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове, не жаловались на него участковому. Об этом сообщили в областном главке МВД, передает РИА Новости.

По словам начальника управления по делам несовершеннолетних Елены Перепеловой, мужчина был поставлен на профилактический учет в 2017 году после освобождения из мест лишения свободы в июле 2017 года. Участковый ежеквартально проверял Туватина и спрашивал соседей о его поведении в быту или возможном злоупотреблении алкоголем. «Жалоб (...) не поступало, к административной ответственности данный гражданин не привлекался», — отметила она.

В то же время «Интерфакс» передает, что ГУ МВД Саратовской области инициировало проверку в отношении полицейского, на участке которого проживал Туватин.

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Ранее сообщалось, что 35-летнего Туватина тайно вывезли из Саратова. Подозреваемый находится в изоляторе города Энгельс в отдельной камере. Его арестовали на два месяца, до 11 декабря.

У мужчины имеется несколько судимостей. По некоторым данным, он освободился из колонии, где отбывал срок за кражу, в 2011 году, однако через несколько часов напился, напал на девушку, ограбил и изнасиловал ее.

Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Силовикам пришлось применить спецсредства.

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