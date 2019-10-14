Турецкий военный самолет с американцами пролетит над Россией

Совместная миссия Турции и США с 14 по 18 октября выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщила официальная газета Минобороны России «Красная звезда».

Известно, что полет пройдет на турецком наблюдательном самолете СН-235 по заранее согласованному маршруту, начальной точкой которого станет аэродром Кубинка. На борту будут в том числе российские специалисты, а все установленное оборудование также утверждалось при участии российской стороны.

Россия в свою очередь совершит разведывательный полет над Румынией. Российский АН-30Б поднимется в небо с аэродрома в Бухаресте и облетит территорию страны.

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8 октября сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу. В Госдепартаменте это сообщение позже опровергли.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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