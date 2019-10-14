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Писатель получил «тройку» за сочинение по собственному рассказу

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Виталий Сероклинов

Новосибирский писатель Виталий Сероклинов написал сочинение по собственному рассказу «Пряники» и получил за него тройку. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации издания, литератор решил помочь восьмикласснице с заданием, однако учительница не оценила работу. После проверки она пояснила, что «автор писал совсем о другом».

«Год назад я случайно наткнулся на информацию, что один из моих первых рассказов "Пряники" выбрали для школьной олимпиады по литературе, причем в Москве и Санкт-Петербурге. Мне стало интересно, я нашел задание на одном из школьных интернет-форумов. Оказалось, что фамилия Сероклинов вклинилась между Сашей Черным и [Михаилом] Лермонтовым. Конечно, приятно», — заметил писатель.

Отмечается, что его нашел в социальных сетях отец ученицы, которой нужно было написать лексический и смысловой анализ произведения в 300 слов — это больше объема рассказа «Пряники». Автор согласился помочь. «И вот отец девочки пишет: педагоги сочли анализ поверхностным, а выводы неверными. Им лучше меня известно, что я хотел сказать», — поделился Сероклинов.

В рассказе описывается реальный сюжет из детства писателя. Речь идет о случае, когда отец разбивает витрину магазина, чтобы принести серьезно больному сыну пряники, после чего к ним домой приходит участковый. Сначала он отчитывает мужчину, но, узнав причину его поступка, прощает. «И меня поразило, что многие со знанием дела говорили, по какой статье следовало бы судить и отца, принесшего пряники, и милиционера с его попустительским отношением. Наверное, учитель, влепивший девочке "тройку" за мое сочинение, ждал какого-то такого анализа», — предположил автор.

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