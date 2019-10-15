Всю Землю подвергнут лазерной бомбардировке

Ученые Университета штата Колорадо в США запустили проект The Earth Archive, целью которого является создание трехмерной карты всего мира до окончательного наступления климатического кризиса. Для этого исследователи планируют использовать самолеты, которые будут бомбардировать ландшафты плотной сеткой лазерных лучей. Об этом сообщает издание Live Science.

Технология LIDAR позволяет получать информацию об удаленных объектах с помощью различных оптических систем. По мнению специалистов, необходимо как можно быстрее сканировать наиболее уязвимые регионы мира, которым грозит исчезновение в результате затопления и других последствий изменения климата. Такими местами являются прибрежные районы и тропические леса Амазонии. Ученые уверены, что полученные снимки станут ценным наследием для будущих поколений, которые не застанут Землю такой, какой она является сейчас.

Однако исследователи отмечают, что проекту понадобиться много средств. Так, сканирование большей части Амазонии в течение трех лет обойдется 10 миллионов долларов. Кроме того, проблематично получить разрешение на полет исследовательских самолетов в воздушном пространстве других стран.

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