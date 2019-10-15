Воробьев рассказал о создании клубов «Активного долголетия»

Бесплатные занятия для жителей старшего возраста организованы в клубах «Активного долголетия», которые были созданы в Солнечногорске, Одинцове и Реутове, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 15 октября.

«Наша ключевая задача — оказать внимание, заботу, поддержку людям старшего возраста. Мы предоставляем большое количество различных льгот, выплат, компенсаций», — сказал Воробьев.

Губернатор выразил надежду на то, что каждый муниципалитет активно включится в программу «Активное долголетие». В частности, в новых клубах можно заниматься фитнесом, йогой, рисованием, лепкой, пением, танцами, английским языком, уточняется на сайте областного правительства.

В свою очередь, министр образования региона Ольга Забралова сообщила о запуске портала dolgoletie.mosreg.ru, через который можно оформить различные социальные услуги, например, вызвать социальное такси, получить в прокат техническое средство реабилитации или узнать о льготах.

