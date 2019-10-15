Россиянку назвали самым красивым ребенком в мире

Пользователи сети назвали шестилетнюю москвичку Алину Якупову самым красивым ребенком в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Россиянка начала работать моделью в возрасте четырех лет. Якупова снималась для таких журналов, как Instyle и Grazia, а также в рекламных кампаниях Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids. У Instagram-аккаунта ребенка, который ведет ее мать, в настоящий момент более 23 тысяч подписчиков со всего мира.

«Какая же ты красивая!» — прокомментировал ее фотографию фанат из Италии. «Ты просто маленькая Барби», — написала подписчица из Бразилии. «Ты самый красивый ребенок в мире», — восхитился Якуповой третий фанат.

Как же быстро бежит время 🙈 ⠀ Первый месяц осени прошёл. Скоро будем писать письма Деду Морозу! ⠀ И дети так быстро растут! По фотографиям это очень видно! ⠀ Photo @alenakunda.photography Style @sophie_suru @nvozrast Фото опубликовано @alina_yakupova_official

По словам ее менеджера Романа Кухара, секрет успеха девочки заключается не только в ее красоте, но и в упорной работе и постоянном саморазвитии.

Ранее в октябре внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству, исходя из правила Золотого сечения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!