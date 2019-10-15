Россиянку назвали самым красивым ребенком в мире

Пользователи сети назвали шестилетнюю москвичку Алину Якупову самым красивым ребенком в мире. Об этом сообщает Daily Mail.
Россиянка начала работать моделью в возрасте четырех лет. Якупова снималась для таких журналов, как Instyle и Grazia, а также в рекламных кампаниях Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids. У Instagram-аккаунта ребенка, который ведет ее мать, в настоящий момент более 23 тысяч подписчиков со всего мира.
«Какая же ты красивая!» — прокомментировал ее фотографию фанат из Италии. «Ты просто маленькая Барби», — написала подписчица из Бразилии. «Ты самый красивый ребенок в мире», — восхитился Якуповой третий фанат.
По словам ее менеджера Романа Кухара, секрет успеха девочки заключается не только в ее красоте, но и в упорной работе и постоянном саморазвитии.
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