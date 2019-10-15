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Audi представил спортивные новинки на автосалоне во Франкфурте

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Немецкий концерн Audi представил две спортивные новинки в рамках международного автосалона во Франкфурте: серийное пятидверное купе Audi RS7 Sportback и болид e-tron FE06 для гонок Формулы-Е. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спорткар Audi RS7 Sportback оснащен двигателем V8 4.0 с двумя турбинами, который развивает 600 лошадиных сил. До 100 километров в час машина разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 километров в час, но при заказе пакета Dynamic она возрастает до 280 километров в час, а пакета Dynamic Plus — до 305 километров в час.

Водитель может выбирать режимы системы Audi drive select, изменяя настройки работы двигателя и коробки передач, усилителя рулевого управления и подвески, системы динамического рулевого управления всеми колесами и спортивного дифференциала quattro, заслонок в системе выпуска и автоматической системы кондиционирования.

На гоночный болид e-tron FE06 пилоты Даниэль Абт и Лукас ди Грасси будут выступать за команду Audi Sport ABT Schaeffler в новом сезоне Формулы-Е, который стартует в Саудовской Аравии 22 ноября. В отличие от машины прошлого года новый гоночный болид выкрашен в оранжевый цвет.

В марте 2019 года концерн Audi представил концепт электромобиля Audi Q4 e-tron на автосалоне в Женеве. Четырехдверный кроссовер оснастили двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 лошадиных сил с фирменной системой полного привода quattro.

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