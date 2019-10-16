Странный привкус вина оказался симптомом смертельной болезни сердца

Жительница английской деревни Уотерхаузес, графство Стаффордшир, рассказала, как необычный вкус вина стал для нее предвестником сердечного приступа. Ее историю опубликовала газета Daily Mirror.

Луиза Макгилл (Louise McGill) вспоминает, как пила вино и почувствовала странный привкус. «Я попросила мужа попробовать, он сказал, что с вином все в порядке», — говорит британка. Позже женщина проснулась в ночи от мучительной сдавливающей боли в груди. Супруг незамедлительно вызвал скорую помощь.

Прибывшие парамедики осмотрели 45-летнюю больную и заключили, что у нее случился инфаркт. «Я посмотрела на мужа и заплакала. Я была в шоке, мне казалось, что это смертный приговор», — признается Макгилл. Пациентку отвезли в больницу города Ньюкасл-апон-Тайн и провели операцию на сердце — стентирование коронарной артерии.

«Оглядываясь назад, я вспоминаю, как сильно уставала, много работала и вдобавок старалась уделять время детям», — отметила Макгилл. Теперь британка следит за питанием и больше отдыхает. Она рассказала свою историю местным СМИ, чтобы обратить внимание на проблему сердечных заболеваний среди женщин.

В январе сообщалось, что неожиданно возникшая сильная ревность к парню оказалась для британки предвестником энцефалита. Она решила поделиться своей историей, чтобы помочь другим диагностировать у себя заболевание на ранних стадиях.

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