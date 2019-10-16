Канадская модель впервые увидела российскую пастилу и опешила

Модель канадского происхождения Николь Уильямс смутилась при виде сладостей, которые раздавали на борту российского авиаперевозчика. Своими эмоциями знаменитость поделилась с подписчиками в stories в Instagram.

Уильямс путешествовала авиакомпанией «Аэрофлот» из Лос-Анджелеса 16 октября. Во время полета она выложила несколько историй, в одной из которых была фотография яблочной пастилы от компании «Белевские сладости».

«Кто-нибудь из моих подписчиков знает, что это такое? Стоит ли это пробовать?» — подписала снимок модель.

В ноябре 2018 года доктор Чарльз Платкин из нью-йоркской Высшей школы общественного здравоохранения назвал авиакомпанию с лучшей едой в самолетах. Он ежегодно оценивает по пятибалльной шкале питательность и калорийность еды 11 американских и канадских авиалиний. В 2018 году на первом месте оказался американский перевозчик Alaska Airlines, который набрал 4,25 балла.

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