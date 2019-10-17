Десятиметровое безмозглое существо с 720 полами поразило Париж

В парижском зоопарке продемонстрируют слизевика, относящегося к виду Physarum Polycephalum. Об этом сообщает издание The Local.

Physarum Polycephalum представляет собой огромное простейшее, имеющее вид слизистой массы. Экземпляр из парижского зоопарка уже достиг десяти метров в длину. Он способен передвигаться со скоростью четыре сантиметра в час и остается жив даже в том случае, если разрезать его пополам.

Половые клетки Physarum Polycephalum содержат наборы генов трех типов, каждый из которых может иметь 16 вариантов. Общее количество комбинаций, фактически соответствующих различным полам, составляет 720. Для успешного размножения половая клетка должна найти партнера с другими вариантами всех трех наборов генов.

Директор парижского музея естествознания Бруно Давид (Bruno David) назвал необычное существо одной из загадок природы. Несмотря на отсутствие мозга, слизевик обладает памятью. «Он ведет себя подобно животному, — цитирует Reuters слова Давида. — Он способен к обучению. Если поместить его в лабиринт, он найдет лучший путь наружу и будет выбирать именно его, чтобы добраться до пищи».

В 2012 году сообщалось, что британским ученым удалось заставить слизевиков сочинять «музыку». Для этого они записали его электрическую активность и превратили ее в мелодию, отражающую рост его плазмодия.

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