Житель Москвы «лечил» пенсионеров гречкой за 400 тысяч рублей

В Москве арестовали мужчину, который продавал пенсионерам гречневую крупу под видом лекарств. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

По словам Волк, 84-летней москвичке позвонил мужчина и представился врачом. Он сообщил, что анализы выявили у нее серьезное заболевание и ей нужно купить лекарство. Женщина заплатила ему около 400 тысяч рублей.

На следующий день женщина открыла упаковку, в ней оказалась гречневая крупа. Подобный случай произошел и с 87-летней жительницей района Тушино. Полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК («Мошенничество»).

Ранее в Волгоградской области 63-летняя женщина за несколько дней перевела телефонному мошеннику более семи миллионов рублей. Злоумышленник представился потерпевшей сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что ее счет якобы подвергся взлому. Затем преступник убедил женщину следовать его инструкциям. Она продиктовала мошеннику данные своей банковской карты, а затем несколько раз подтверждала корректность операций по СМС.

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