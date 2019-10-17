Россиянам стали одалживать больше денег

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Российские банки увеличили кредитование населения на 1,6 процента за сентябрь текущего года. При этом рост корпоративного кредитования составил 0,1 процента. Об этом сообщается в обзоре развития банковского сектора, опубликованном на сайте Центробанка.

В ЦБ указали, что в августе наблюдался прирост кредитов физлицам, а в сентябре показатель замедлился. Это объяснили, в частности, сезонными факторами. Также в Центробанке указали, что существенную долю в приросте кредитного портфеля сыграло розничное кредитование.

Ранее в четверг, 17 октября, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что среднее значение показателя долговой нагрузки (ПДН) россиян, показывающее уровень закредитованности, выросло впервые за четыре года.

Согласно подсчетам, за последние полгода ПДН вырос на 1,64 процентного пункта и составил 24,6 процента. При этом наибольший показатель закредитованности населения зафиксирован в Амурской, Кировскойи Оренбургской областях. Наименьший — в Москве, Приморском крае и Брянской области.

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