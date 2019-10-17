Возмутившие россиян учителя устроили второй рейд по домам школьников

В Набережных Челнах учителя школы №55 в очередной раз попытались попасть к ученику третьего класса, чтобы проверить, в каких условиях живет ребенок, но их не пустила мать школьника Алина Галяутдинова. Видеозапись разговора женщины с педагогами опубликовало издание «Вечерняя Казань».

Как пишет издание, во второй раз к школьнику пришли пять человек — классный руководитель, завуч, психолог, а также сотрудница органов опеки и медсестра. На записи видно, что разговор между ними и матерью мальчика проходит в подъезде. Хозяйка квартиры отказалась пускать проверяющих и заявила, что семья не состоит на учете, у нее нет долгов.

Классная руководительница обвинила Галяутдинову в том, что она не принимает участия в жизни ребенка. Она также рассказала, что у мальчика в прошлом учебном году были двойки по математике и русскому языку, а письменные задания за него делала бабушка. Педагог добавила, что мальчик приходит в школу в грязной и мятой одежде. После этого Галяутдинова заявила, что к ней опять пришли и «хотят прорваться» в квартиру. Ситуацию она назвала «моральным прессингом» и попросила бабушку вызвать полицию.

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По мнению Галяутдиновой, второй визит проверяющих — месть за штраф директору школы после ее обращения в полицию. Женщина пожаловалась на хищения из школьной столовой, однако директора наказали за ненадлежащее оформление трудового договора с самой Галяутдиновой, которая несколько лет назад там работала.

Мать ребенка утверждает, что школьник пересдал русский язык и математику, она каждый день стирает ребенку одежду и ходит на собрания. Она отказалась пускать проверку в дом, сославшись на тайну семейной жизни. «Вы бы пустили людей, которые вас прессуют?» — поинтересовалась она. Начальник главного управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин заявил, что у педагогов есть основания считать, что ребенок находится в опасном положении.

11 октября стало известно, что в городе Набережные Челны учителя устроили операцию «Быт», чтобы проверить, как живут ученики, что не понравилось некоторым родителям. Дядя ученика не пустил их домой, между ним и педагогами произошел конфликт. Похожий случай уже происходил в 2016 году. Тогда прокуратура сказала, что без согласия проживающих педагоги не имеют права осматривать жилье.

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