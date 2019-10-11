Учителя устроили рейд по домам школьников и возмутили россиян

Видео: Роман Шамсутдинов / YouTube

В городе Набережные Челны (Татарстан) учителя и завуч школы №55 пришли домой к одному из учеников, чтобы проверить, как живет ребенок, но их не пустили в квартиру. Видеозапись их разговора с родственником мальчика опубликована в сообществе «Поборы в школах и детсадах» во «ВКонтакте».

На записи видно, что мужчина отказывается пускать педагогов в свою квартиру и утверждает, что у них нет на это права. Он также не захотел подписывать документ об отказе от осмотра и отказался представляться, ссылаясь на 51 статью Конституции России, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Администратор сообщества Поборы в школах и детсадах Екатерина Матвеева рассказала, что в квартире, куда пытались пройти педагоги, живет мать с ребенком, его бабушка и дядя. По ее словам, мать сначала согласилась на приход классного руководителя, но потом передумала. Однако представители учебного заведения все равно пришли.

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Публикацию в сообществе также прокомментировал начальник управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин. Он объяснил, что учителя пришли к школьнику в рамках профилактической операции Быт, они должны были проверить жилищно-бытовые условия, в которых живет ребенок. По его словам, один из жильцов квартиры согласился на посещение, другой нет. С учителями провели разъяснительную беседу о правилах посещения семей учащихся.

Матвеева добавила, что такая операция проходит в республике не первый год, а похожий случай уже происходил в 2016 году. Тогда прокуратура сказала, что без согласия проживающих педагоги не имеют права осматривать жилье. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галеев подтвердил это «Вечерней Казани».

В ноябре 2018 года большой общественный резонанс вызвало самоубийство школьницы в городе Сафоново Брянской области. Тогда местные жители обвиняли педагогов школы в том, что они не остановили травлю со стороны одноклассников, а чиновников - в том, что те не досмотрели за семьей, которая испытывала серьезные финансовые трудности.

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