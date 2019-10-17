Мужчина спас тюленя и едва не лишился гениталий

dailymail.co.uk

В городе Уолфиш-Бей, Намибия, тюлень напал на своего спасителя. Видео, снятое на камеру GoPro, опубликовал таблоид Daily Mail.

Науд Драйер (Naude Dreyer) осматривал тюленей и заметил на шее одного из них уплотняющую прокладку. На кадрах видно, как десятки животных бегут в океан. Науд вылавливает особь с резиновым кольцом и зажимает ее между ног. Когда спасательная операция заканчивается, зверь поворачивается и пытается укусить человека в пах.

Драйер инстинктивно отпрыгнул в сторону и избежал серьезной травмы. Тюлень укусил его за внутреннюю часть бедра. «Я едва не перенес бесплатную вазэктомию (операция по стерилизации у мужчин — прим. «Ленты.ру»)», — пошутил пострадавший.

Науду сделали прививку от столбняка. Его здоровью ничто не угрожает.

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