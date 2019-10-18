Во Франции предотвратили теракт «в стиле 11 сентября»

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полиции удалось предотвратить теракт, план которого был похож на трагедию 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает France Info.

По словам министра, преступника арестовали в сентябре. 30-летний француз планировал угнать самолет для совершения теракта. Полиция несколько месяцев наблюдала за поведением мужчины в соцсетях, где он искал сообщников. Он планировал совершить теракт в другой стране, поскольку считал Францию чересчур охраняемой.

Кастанер отметил, что это была 60-я попытка нападения, которую полицейским удалось предотвратить с 2013 года.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, еще более 4 тысяч были ранены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!