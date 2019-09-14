Рассекречено имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

ФБР рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Личные данные подданного Саудовской Аравии были переданы адвокатам семей погибших, сообщает The Wall Street Journal.

Газета утверждает, что это имя содержалось в секретном докладе 2012 года. Родные жертв терактов неоднократно требовали от американских властей раскрыть эту информацию, чтобы подготовить судебные иски против Саудовской Аравии. В итоге Бюро ввиду «исключительного характера дела» согласилось на уступку. При этом в ФБР отметили, что причастность подозреваемого к преступлению еще не доказана.

Один из адвокатов родственников Джеймс Крейндлер в свою очередь рассказал, что рассекреченное имя «не стало чем-то неожиданным».

В июле сообщалось, что главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку. Халид Шейх Мохаммед готов помочь родственникам жертв террористических атак в судебном иске против Саудовской Аравии. Взамен он потребовал чтобы правительство США отказалось от планов добиваться для него смертной казни.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, еще более 4 тысяч были ранены.

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