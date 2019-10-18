Украинские законы поставили иностранный бизнес в тупик

Входящая в международную группу компаний British American Tobacco табачная фабрика «В.А.Т. — Прилуки» на Украине остановила производство из-за принятого Верховной Радой закона. Об этом на встрече с руководством органов самоуправления города заявил гендиректор фабрики Артем Скрипка, передает «НВ Бизнес».

Поправки к принятому Радой законопроекту №1049 повышают обязательную наценку для дистрибьюторов и продавцов табачной продукции. Это заставляет поднять цены для конечного потребителя, что приведет к снижению продаж и росту теневого рынка. Президент республики Владимир Зеленский пока не подписал документ.

Как рассказал Скрипка, производство на фабрике остановлено с 11 октября и не будет запущено до тех пор, пока на предприятии не поймут, что делать с готовой продукцией.

В свою очередь старший юрист по корпоративным и правовым вопросам Артур Гусейнов заметил, что о закрытии производства речь пока не идет. Руководство фабрики попросило мэра города и депутатов горсовета направить обращение к законодателям и правительству, чтобы не допустить принятия закона.

В конце сентября стало известно, что British American Tobacco, вторая по величине табачная компания в мире, решила перенести региональный центр управления с Украины в Румынию. Причиной была названа непредсказуемая фискальная политика государства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели установить минимальную цену на сигареты, что позволит снизить доступность продукции и поможет пресечь ввоз контрафакта и контрабанды.

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