Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»

Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BNS.

Отмечается, что сумма закупки составляет 300 миллионов евро, причем часть этой суммы покроют сами США. В Вашингтоне ищут возможности для финансирования этой операции за счет средств из программы поддержки безопасности. Сделка проходит напрямую через американское правительство и включает в себя не только вертолеты, но также обучение персонала, доставку запчастей и необходимого для эксплуатации машин оборудования.

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Ожидается, что договор будет подписан до конца 2019 года, а первые вертолеты поступят в Литву в течение последующих четырех лет. Необходимость закупки объясняется тем, что эксплуатируемые Литвой Ми-8 в скором времени исчерпают свой ресурс, а их содержание уже сейчас обходятся стране слишком дорого. Кроме того, ситуация осложняется трудностями с закупкой запчастей в России. Другие же вертолеты серии Dauphin, которые приобретались ранее, нацелены в основном для спасательных и мониторинговых миссий.

Ранее вертолет литовских Военно-воздушных сил (ВВС) принял участие в операции по спасению российского моряка. Сигнал с просьбой о помощи поступил в Центр координации спасения примерно в 2 часа ночи 18 октября. Для проведения спасательной операции ВВС Литвы подняли в воздух многоцелевой вертолет «Дофин», который принял на борт россиянина и доставил до больницы в городе Клайпеда.

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