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Медсестра расплакалась из-за смертельных родов и прослыла «ангелом во плоти»

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Уставшая медсестра Кэти Никсон (Caty Nixon) расплакалась после того, как на ее смене роды одной из пациенток закончились смертью новорожденного. Фотография медика, сделанная ее близнецом и опубликованная в Facebook, стала вирусной.

Автор снимка — жительница американского штата Техас Лора Интаэр (Laura McIntyre), сестра-близнец сотрудницы больницы. Фотография была сделана в середине 2019 года, однако поделиться ею женщина решила только несколько дней назад. Ее пост к настоящему времени набрал более тысячи репостов и 178 тысяч реакций от пользователей соцсети.

Родственница написала, что Никсон отработала четыре смены подряд, которые в общей сложности заняли больше 53 часов. «Обычно у нее нет времени даже пообедать и нормально попить. Она так хороша в своей работе, так заботится о пациентах, что часто забывает позаботиться о себе», — рассказала Интаэр.

В тот июльский вечер медсестра расплакалась, так как во время смены одна из женщин родила мертвого младенца. По ее словам, оказалось, что именно медсестры ответственны за то, чтобы позвонить в похоронное бюро и организовать церемонию для ребенка пациентки.

В комментариях многие поддержали работу девушки и выразили ей признательность за такой тяжелой труд. «Спасибо за то, что ты делаешь! Ты ангел во плоти!» — написал один из пользователей.

В июне беспардонная индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп (Anjana Om Kashyap) ворвалась в госпиталь и перепугала врачей с пациентами. Она критиковала медиков из-за вспышки энцефалита в городе, однако зрители посчитали, что ведущей стоило в первую очередь обратиться к местным чиновникам.

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