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Беспардонная телеведущая ворвалась в госпиталь и перепугала врачей с пациентами

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Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп (Anjana Om Kashyap) покритиковала врачей из-за вспышки энцефалита в городе Музаффарпур, но встретила непонимание пользователей сети. Как сообщает Newsd, по их мнению, ведущей стоило в первую очередь обратиться к местным чиновникам.

Во время посещения больницы ведущая начала подходить к врачам и медсестрам и ругать их за недостаточную помощь пациентам.

Видеозапись с Кашьяп стала вирусной в Индии и за рубежом. Многие подчеркнули, что телеведущая вместо врачей должна была обратиться к чиновникам, ответственным за здравоохранение в регионе. Также юзеры удивились, что журналистку вообще пустили в медицинское учреждение, где пациентам оказывается помощь.

Ситуация стала одной из самых обсуждаемых среди пользователей Twitter в Индии. Телеведущая в эфире пояснила, что уважает врачей, помогающих пациентам, а ее сюжет должен был показать тяжелую ситуацию в здравоохранении страны.

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