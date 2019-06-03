Телеведущая оправдала потрогавшего ее во время интервью бывшего помощника Трампа

Журналистка «Би-би-си» Эмили Мейтлис (Emily Maitlis) выступила в защиту бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), когда зрители выразили недовольство его поведением во время интервью — он трогал журналистку за руки. Мейтлис сообщила Daily Mail, что первая взяла за руки Скарамуччи, упрашивая его уделить ей время, и сама держала его, чтобы побудить отвечать на ее вопросы.

Телеведущая пояснила, что бывший пресс-секретарь не был обязан отвечать на ее вопросы, поскольку интервью было незапланированным. «Надо отдать ему должное. Он даже не спросил, кто мы и откуда, какие у нас вопросы. Я помню, что взяла его за руку и повела к камере, мы установили ему микрофон, и он уже не мог отказаться. Это было как наручники. Это буквально наручники, если вы выступаете на телевидении», — рассказала Мейтлис.

Журналистка отметила, что слегка придерживала Скарамуччи даже во время интервью, надеясь, что так он не откажется продолжить разговор даже после пары вопросов. Она подчеркнула, что общение с ним запомнилось многим зрителям в том числе тем, какие фразы бывший пресс-секретарь подбирал для характеристики главы государства.

Скарамуччи был назначен на должность директора Белого дома по коммуникациям в июле 2017 года, но покинул пост всего через 10 дней после назначения.

Недавно бельгийская журналистка Линд Меркпоэль во время интервью случайно поцеловала в губы участника велогонки Тура Фландрии Стейна Стелса, чем вызвала бурную реакцию зрителей.

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