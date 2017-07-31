Новый директор Белого дома по коммуникациям снят с должности

Энтони Скарамуччи покидает должность директора Белого дома по коммуникациям всего через 10 дней после назначения. Об этом сообщается на сайте американской администрации.

«Господин Скарамуччи счел, что лучше всего дать возможность руководителю аппарата Джону Келли начать с чистого листа и сформировать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщили газете The New York Times три источника, решение об отстранении Скарамуччи было принято президентом США Дональдом Трампом по предложению Келли, и на заседании в утром в понедельник, 31 июля, он это ясно дал понять своим коллегам.

Пока непонятно, останется ли Скарамуччи в Белом доме на другом посту либо вообще покинет администрацию, отмечает издание.

27 июля Скарамуччи прилюдно обматерил предыдущего руководителя аппарата Райнса Прибуса из-за подозрений в утечках информации. «Прибус — хренов параноидальный шизофреник», — заявил он, пообещав в скором времени отправить чиновника в отставку.

28 июля Трамп назначил генерала Джона Келли новым главой аппарата Белого дома вместо попавшего в опалу Прибуса.

Также сообщалось, что Дидри Болл, супруга Скарамуччи, подала на развод из-за политических амбиций мужа. Собеседник Page Six, приложение газеты New York Post, утверждал, что жене надоело стремление мужа приблизиться к Трампу, которого она презирает.