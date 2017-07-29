Жена главы пресс-службы Белого дома Скарамуччи подала на развод

Дидри Болл (Deidre Ball), супруга нового директора по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи, подала на развод из-за политических амбиций мужа. Об этом пишет Page Six, приложение газеты New York Post, со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания утверждает, что жене надоело стремление мужа приблизиться к президенту Дональду Трампу, которого она презирает. По информации газеты, Болл уже уехала от Скарамуччи и заполнила все необходимые бумаги на развод.

Болл работала вице-президентом в инвестиционной компании мужа SkyBridge Capital, основанной им в 2005 году. В январе 2017 года Скарамуччи стал советником Трампа и ушел из бизнеса, что также вызвало недовольство супруги, утверждает Page Six.

Скарамуччи и Болл встречались с 2011 года, поженились в 2014-м, они воспитывают двоих детей.

27 июля новый директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи прилюдно обматерил главу аппарата Белого дома Райнса Прибуса из-за подозрений в утечках информации. «Прибус — хренов параноидальный шизофреник», — заявил он, пообещав в скором времени отправить чиновника в отставку.