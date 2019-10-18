На Украине заявили о слежке за российской армией из космоса

Украина следит за масштабными маневрами российской армии. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет издание «Гордон».

«Мы наблюдаем за всем, что происходит», — сказал министр, отвечая на вопрос члена депутатской группы «За будущее» Тараса Батенко, существует ли военная угроза со стороны России в контексте ее масштабных маневров на границе с Белоруссией.

Как добавил Пристайко, наблюдение ведет не только Украина, но и ее партнеры по НАТО и Евросоюзу. «Ведется наблюдение со спутников и разведка для того, чтобы понять, какова на самом деле угроза и чего на самом деле хотят достичь русские, когда проводят эти маневры», — отметил он. По словам дипломата, отслеживается, в частности, число построенных баз для военных учений, солдат и техники, куда и насколько перемещаются силы и создает ли это угрозу для Украины.

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Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.

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