Инновационная учебная лаборатория открылась в Подмосковье

Работа научно-образовательной лаборатории стартовала на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского. Об этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 18 октября.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, лаборатория в режиме онлайн предоставляет возможность обучения и проведения прикладных исследований в аэрокосмической сфере.

«Лаборатория оснащена учебной аэродинамической трубой с 6-компонентными весами и современной информационно-измерительной системой», — отметил Хромов.

По его слова, студенты и ученые из разных регионов могут через личный компьютер в интерактивном режиме управлять экспериментом.

Он подчеркнул, что новый проект подмосковного института опровергает мнение, что технические науки не могут преподаваться дистанционно. В сообщении также отмечается, что в скором времени к платформе смогут обратиться таке ученые из других стран.

