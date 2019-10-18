Российская молодежь разочаровалась в наличных деньгах

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Более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет готовы полностью отказаться от использования наличных денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования платежной системы «Мир».

Также исследование выявило, что бумажные деньги не нужны примерно половине людей с высоким доходом: речь идет о руководителях высшего и среднего звена. От наличных не готовы отказываться пенсионеры (81 процент), люди с доходом ниже 20 тысяч рублей (64 процента), а также работники сферы обслуживания (66 процентов). Свое нежелание отказываться от наличных большинство респондентов объяснили тем, что безналичную оплату принимают не везде.

В начале октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что наличные не пропадут из использования. Она назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных. Во-первых, это объясняется стремлением к анонимности, а во-вторых, недоверием к устойчивости финансовых институтов. «Потому что проблемы с банками все равно случаются», — констатировала она и заверила, что этот вопрос будет решаться.

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