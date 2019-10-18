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Подмосковная ОЭЗ «Дубна» вновь вошла в мировой рейтинг

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Особая экономическая зона «Дубна» была отмечена в трех номинациях в рейтинге лучших мировых инфраструктурных площадок Global Free Zones of the Year 2019. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов со ссылкой на данные экономического издания FDi (Foreign Direct investment).

В частности, ОЭЗ «Дубна» является лидером по привлечению новых инвесторов в стране и самой крупной ОЭЗ в России по числу инвесторов, следует из рейтинга.

«Сейчас на территории зоны реализует свои проекты 161 резидент и создано более 4 тысяч рабочих мест. Почти треть инвесторов составляют крупные компании. Партнерами многих резидентов выступают иностранные инвесторы», — рассказал Хромов.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев отметил, что сейчас огромное внимание уделяется развитию инженерной инфраструктуры. Он напомнил, что недавно был открыт новый инновационно-технологический центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал эффективность «Дубны». По его словам, региональные власти заинтересованы в привлечении новых инвестиции, и разрабатывают различные программы поддержки бизнес-сообщества.

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