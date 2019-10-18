Первую линию комплекса по переработке отходов запустили в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов запустили первую линию сортировочного цеха комплекса по переработке отходов «Юг» в селе Мячково. Об этом сообщает РИАМО в пятницу, 18 октября.

«Здесь используются самые современные технологии. Компьютерная система позволяет полностью контролировать каждый грамм отходов», — сказал Воробьев на открытии.

По его словам, уже через месяц комплекс начнет работать в полную силу, и в результате будет закрыт мусорный полигон «Воловичи» площадью 22 гектара. Губернатор подчеркнул, что оборудование линии не уступает европейским аналогам.

В свою очередь, Чемезов отметил уникальность технологий, используемых на предприятии. Он уточнил, что даже пищевые отходы будут перерабатываться и использоваться вторично.

Объем инвестиций в проект составил 3,5 миллиарда рублей. Всего здесь планируется сортировать до 650 тысяч тонн отходов в год, говорится на сайте областного правительства. Отмечается также, что будет происходить постоянный отсев опасных отходов, что исключает загрязнение окружающей среды.