Экономика
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Песков отреагировал на соглашение США и Турции по Сирии
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Стало известно о штрафах ГИБДД обвиняемого в убийстве россиянки с Audi
Российские коллекторы нацелились на ипотечников
Директор реабилитационного центра пойдет под суд за смерть актера Марьянова
Пассажир метро потерял сознание и столкнул женщину под несущийся поезд
Под Москвой перекрыли дорогу ради гусей 
Россияне массово помолились за здравие Заворотнюк
Российская учительница умерла во время детского конкурса
В сети раскрыли неприятную для большинства людей правду
Новости партнеров

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

Перейти в «Мою Ленту»

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.

По данным издания, речь идет об организации «ГринМани», выдававшей онлайн-займы. В документах, в частности, есть паспортные данные заемщиков, адреса, телефоны, а также информация о кредитах. Глава организации Андрей Луцык сообщил, что по поводу информации об утечке проводится проверка.

В начале октября газета «Коммерсантъ» сообщила об утечке данных нескольких миллионов клиентов «Билайна». По информации издания, база содержала 8,7 миллиона записей со сведениями о клиентах, подключивших домашний интернет. Оператор связи в свою очередь пояснил, что значительная часть распространенной информации на данный момент устарела. Кроме того, база клиентов на конец второго квартала 2019 года составляет не восемь миллионов, а 2,5 миллиона абонентов

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Микрофинансисты поделились BigData
Раскрывшую массовые утечки данных россиян компанию заподозрили в шантаже
Сбербанк уточнил масштаб утечки данных карт своих клиентов
«Билайн» создал оперативный штаб после утечки данных клиентов
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Не находят места

России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
09:45Сегодня

На российский сахар решили установить минимальную цену

08:53Сегодня

Российская молодежь разочаровалась в наличных деньгах

08:46Сегодня

Суд обязал «Мангазею» вернуть активы Итакинского месторождения золота Литуеву

Экономика00:0115 октября

В пользу бедных

Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
07:43Сегодня

Россияне едят слишком много яиц

05:34Сегодня

Названы самые дорогие спортивные бренды

19:4317 октября

Россиянам стали одалживать больше денег

Экономика10:00Сегодня
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Трансформация как путь к диалогу

Цели и механизмы масштабного проекта «Трансформация делового климата»
19:3517 октября

Назван минимальный порог вхождения в процент богатейших американцев

18:3717 октября

Санкции Трампа против Турции провалились

18:1517 октября

Доходы россиян неожиданно резко выросли

Россия
Россиянка использовала ребенка для кражи передач сидящему за воровство мужу
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Медведица растерзала двоих российских рыбаков
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Тяжелобольного российского пенсионера «выкрали» из больницы и отправили в СИЗО
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Все материалы
Мир
Лавров назвал ответные меры на испытания США запрещенной договором ракеты
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Россия ответила Японии на идею об Олимпиаде на Курилах
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Трамп раскрыл дальнейшую судьбу министра энергетики США
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Число умерших от неизвестного заболевания вейперов перевалило за 30
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве на преподавателя пожаловались за отказ вести лекцию на мове
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
В Латвии решили отменить статус неграждан для русских детей
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Зеленского обвинили в уничтожении свободы слова на Украине
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
На Украине займутся противодействием информационному влиянию России
Все материалы
Экономика
На российский сахар решили установить минимальную цену
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Российская молодежь разочаровалась в наличных деньгах
Министр экономического развития РФ Максим ОрешкинТрансформация как путь к диалогу
Цели и механизмы масштабного проекта «Трансформация делового климата»
Суд обязал «Мангазею» вернуть активы Итакинского месторождения золота Литуеву
Все материалы
Силовые структуры
Полицейских из ОМВД «Дорогомилово» заподозрили в мошенничестве с квартирами
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Арестанты «Матросской Тишины» снова отравились метадоном
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Главный связист российской армии слег в больницу после обвинений в мошенничестве
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Полковнику-миллиардеру Захарченко смягчили приговор
Все материалы
Наука и техника
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Под Йеллоустоном зафиксировали подъем магмы
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Все материалы
Спорт
Глава UFC отверг идею Макгрегора
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
Дзюба потроллил украинского одноклубника
«Их матчи превращались в кровавый кошмар»
Один из самых популярных клубов Англии не играет в АПЛ. Откуда у него армия фанатов?
Видео падения бобслеиста на трассе испугало болельщиков
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Отец Нурмагомедова отреагировал на срыв сыном пресс-конференции в Москве
Все материалы
Культура
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
«Миллиарда недостаточно!»
 
Россияне массово помолились за здравие Заворотнюк
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
После скандала с машиной на перроне Пугачеву стали завозить в отстойник
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Названа новая версия гибели Цоя
Все материалы
Интернет и СМИ
Медсестра расплакалась из-за смертельных родов и прослыла «ангелом во плоти»
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
«Призрак» девушки в стекле напугал пользователей сети
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Порнозвезда рассказала о самой тяжелой сцене в своей карьере
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Хакеры обещали обнародовать интимные фото и видео миллионов пользователей сети
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон покрыла голову вслед за Меган Маркл
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Школьникам запретили играть с другими детьми из-за слишком модной стрижки
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Опубликованы откровенные фотографии Эмили Ратаковски на отдыхе
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Объявлено об уходе легендарного внедорожника из России
Все материалы
Путешествия
Туристка забралась на край круизного лайнера для эффектного фото и была наказана
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Слепого пассажира выгнали из самолета и оставили без помощи в аэропорту
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Названы условия снижения стоимости авиабилетов в России
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Кот спрятался в чемодане путешественников и ошарашил сотрудников аэропорта
Все материалы
Из жизни
Пассажир метро потерял сознание и столкнул женщину под несущийся поезд
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Мужчина заподозрил в соседе по комнате вампира и попытался его убить
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Пластиковые игрушки из прошлого века заполонили британские пляжи
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Покойная дочь спустя 30 лет вернулась к матери взрослым мужчиной
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
В России построили Mercedes-Benz GLE, который не боится грязи
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
В Aston Martin DBX появится отсек для хранения оружия и сушилка для обуви
Все материалы
Дом
Российские коллекторы нацелились на ипотечников
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Средняя цена квартиры в центре Москвы перевалила за 100 миллионов рублей
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Жители российского города получили коммунальные платежки на мертвецов
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Улицу в российском городе предложили переименовать без изменения названия
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Госдуме поддержали законопроект о горячем питании в школах
Российские ученые изобрели компактный очиститель для воды
Все материалы