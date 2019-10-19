Рэпер Снуп Дог нанял профессионального скручивателя косяков. Об этом он заявил в эфире радиошоу Говарда Стерна.
Музыкант платит работнику от 40 до 50 тысяч долларов в год, «бонусом» значится неограниченный доступ к марихуане. За это скручиватель постоянно ездит с хип-хоп-исполнителем по турам.
Снуп Дог отметил, что профессионализм работника заключается в том, что тот по глазам видит, когда может потребоваться косяк, и моментально готов его предоставить. «Если ты великолепно делаешь то, что мне надо — я тебя нанимаю», — добавил он.
В марте стало известно, что актер Мэтью Макконахи во время работы над фильмом «Пляжный бездельник» нечаянно употребил марихуану, принадлежащую Снуп Догу. После этого артист читал рэп 13 часов.
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