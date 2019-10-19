В России открыли аллею с поролоновыми русалками за полмиллиона рублей

На Сахалине в селе Новое (Макаровский район) чиновники открыли школьную аллею с самодельными поролоновыми русалками, лебедями и тканевым озером, на которую правительство региона выделило 500 тысяч рублей. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает Znak.com.

Как отметили в администрации района, с целью проведения работ было вырублено 70 старых деревьев, высажено 73 березы и 53 кустарника. Кроме того, организовали пять площадок, на которых установлены лавочки с урнами и элементы декора.

Жители региона раскритиковали реализацию проекта. В свою очередь, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, что фигуры сказочных персонажей своими руками сделали школьники. В качестве подтверждения своих слов он прикрепил к посту смету выполненных работ, из которой ясно, что бюджетные деньги ушли на расходы, связанные со строительством.

В 2016 году сообщалось, что власти Ярославской области выделили 56 миллионов рублей на возведение моста, ведущего через реку Улейму к деревне с населением в 10 человек.

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