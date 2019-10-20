Россиянку убили за дорогие подарки

Любовник задушил 47-летнюю сотрудницу волгоградского детсада за упрек в дорогих подарках. Об этом сообщает издание V1.RU

Женщина перестала выходить на связь в прошлую среду. Когда взволнованные ее исчезновением коллеги и родственники начали звонить ей, телефон оказался выключен. Через некоторое время на него ответили: неизвестный мужчина, изменив голос, попытался выдать себя за пропавшую и сказал, что женщина ушла на больничный.

Дочь жертвы обратилась в полицию и за сутки следователи выяснили, что в последнее время сотрудница детсада проводила много времени с 32-летним уроженцем Грузии, давно работавшим в Волгограде. Мужчина был задержан с билетом на выезжающий за пределы России автобус.

На допросе подозреваемый отрицал свою вину, но в итоге признался, добавив, что женщина поддерживала его материально, делала ему дорогие подарки и в роковой вечер упрекнула его в этом. Он рассвирепел, ударил ее и задушил. Задержанный спрятал тело в подвале заброшенного дома.

Ранее сообщалось, что в Саратове мужчина задушил девятилетнюю школьницу и спрятал ее тело в гаражах. Мать погибшей девочки выступила с заявлением, что она против возвращения смертной казни, несмотря на призывы общественников и чиновников вернуть эту практику в России для убийц детей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru