Российских рабочих завалило грунтом

Двух сотрудников коммунальных служб завалило грунтом в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Рабочих засыпало при выполнении земляных работ. В настоящее время спасатели вскрывают грунт, чтобы найти пострадавших. Отмечается, что в аварийно-спасательных работах задействованы 29 человек и семь единиц техники.

По информации местного портала E1, сотрудники меняли трубы, и на них упал ковш экскаватора. Очевидица происшествия рассказала изданию, что оба мужчины погибли. Отмечается, что тело одного из рабочих извлекли из-под земли, второго пока не нашли.

Ранее сообщалось, что в результате падения строительного подъемника на юге Москвы погиб один человек, еще двое пострадали. Строительная люлька упала с крыши девятиэтажного здания, в ней находились трое рабочих. Один из них скончался на месте, другие получили травмы и доставлены в больницу. По данным СМИ, подъемник внезапно оборвался в ходе ремонтных работ.

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