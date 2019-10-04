Один человек погиб при падении строительной люльки в Москве

В результате падения строительного подъемника на юге Москвы один человек погиб, двое пострадали, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Булатниковская улица, дом 5, корпус 4. Строительная люлька упала с крыши девятиэтажного здания, в ней находились трое рабочих. Один из них скончался на месте, другие получили травмы и доставлены в больницу. Об их состоянии не сообщается.

По информации РЕН ТВ, подъемник внезапно оборвался в ходе ремонтных работ. Погибшему было 50 лет.

На месте работают врачи скорой помощи и спасатели.

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