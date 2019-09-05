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В Подмосковье на людей обрушилось здание

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В подмосковном Сергиевом Посаде обрушилось старое заброшенное здание детского лагеря, под завалами находятся несколько человек, сообщается на сайте управления МЧС по Московской области.

«05 сентября в 14:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о обрушении заброшенного здания по адресу: Московская область, городской округ Сергиев Посад, поселок Новая Шурма. Здание пятиэтажное, не функционирует», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что часть постройки обрушилась на рабочих, которые разбирали ее. По предварительным данным, есть пострадавшие. «Интерфакс» уточняет, что под завалами могут быть три или четыре человека.

К разбору завалов привлечено 36 человек и 12 единиц техники.

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