В Подмосковье на людей обрушилось здание

В подмосковном Сергиевом Посаде обрушилось старое заброшенное здание детского лагеря, под завалами находятся несколько человек, сообщается на сайте управления МЧС по Московской области.

«05 сентября в 14:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о обрушении заброшенного здания по адресу: Московская область, городской округ Сергиев Посад, поселок Новая Шурма. Здание пятиэтажное, не функционирует», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что часть постройки обрушилась на рабочих, которые разбирали ее. По предварительным данным, есть пострадавшие. «Интерфакс» уточняет, что под завалами могут быть три или четыре человека.

К разбору завалов привлечено 36 человек и 12 единиц техники.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!